Началась работа над третьим фильмом «Сокровище нации» с Николасом Кейджем

https://static.news.ru/photo/25a98b66-9121-11ea-9904-fa163e074e61_660.jpg Николас Кейдж Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американский продюсер Джерри Брукхаймер рассказал о запуске в производство двух проектов, основанных на фильме «Сокровище нации». Его команда работает над третьей картиной, в которую должен вернуться Николас Кейдж вместе с основным актёрским составом.

Кроме того, продюсеры планируют создать сериал по фильму для стримингового сервиса Disney+. В нём примут участие уже другие актёры, сообщает Collider.

Сценарий фильма сейчас пишется. Телевизионная версия в процессе. Уже есть сценарий пилотного эпизода, в общих чертах расписаны будущие серии, — сказал Брукхаймер.

Как писал NEWS.ru, Disney планирует снять сериал «Тёрнер и Хуч» по мотивам одноимённой комедии 1989 года с Томом Хэнксом в главной роли. Сценаристом и продюсером сериала выступит Мэтт Никс, работавший над проектами «Чёрная метка» и «Одарённые».