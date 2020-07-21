На Украине сняли фильм о сообществе запорожских казаков-геев

https://static.news.ru/photo/538ea9fa-cb71-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Главная крепость Сечи»

На Украине прошли съёмки короткометражного фильма, рассказывающего о казаках-геях на Запорожской Сечи. Картина получила название «Главная крепость Сечи».

Фильм основан на случае, произошедшем в 2013 году, когда группа мужчин объединилась в организацию «Гей-Форум — Сечь», что оскорбило современных запорожских казаков. Режиссёр Евгений Коршунов заявил, что историческим и культурным достоянием Украины могут пользоваться все желающие независимо от пола и сексуальной ориентации, передаёт Bird in Flight.

Съёмки начались 18 июля ипродолжались один день. Главную роль исполнил квир-модельер Михаил Коптев, который также создал костюмы для ленты.

По сюжету, один из персонажей испытывает влечение к мужчине, но сталкивается с претензиями и оскорблениями. Позже выясняется, что герой принадлежит к тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками.

Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками, — сказал Евгений Коршунов.

Как писал NEWS.ru, американская певица Мадонна напомнила о том, как на неё наложили штраф за поддержку гей-сообщества во время концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сумма наказания составила якобы $1 млн.