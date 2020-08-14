Минкультуры объявило о создании документального кино об академике Сахарове

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres решила продавать билеты всего за 15 центов (это примерно 11 рублей) в день возобновления работы после снятия ограничений, введённых весной из-за пандемии коронавируса. Таким образом бизнесмены хотят привлечь как можно больше зрителей к походу на сеансы.

20 августа AMC откроет для посетителей двери 100 кинотеатров, сообщает Variety. Акция с такой низкой ценой за билеты также приурочена в столетию киносети. Именно столько стоил проход в кинозал в...