Минкультуры объявило о создании документального кино об академике Сахарове

Министерство культуры России объявило о съёмках документального фильма, рассказывающего о советском физике-теоретике и академике Андрее Сахарове. Картину планируют подготовить ко дню рождения учёного в мае 2021 года.
Проект получил название «Андрей Сахаров. По ту сторону окна...»,
Мы хотим рассказать о том, что такое водородная бомба, рассказать о других значимых открытиях Сахарова, — рассказали авторы фильма.
В марте 2019 года по распоряжению президента России Владимира Путина был организован комитет по подготовке мероприятий, посвящённых юбилею академика.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер биографического фильма, рассказывающего о польском и французском учёном-экспериментаторе Марии Кюри. Картина получила название «Опасный элемент».
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