Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище

Американский актёр Микки Рурк нашёл себе место на кладбище на Украине. Он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области.
О поисках места для могилы
Эту идею он не оставил, — заявил Гула о высказанном ранее намерении артиста.
В Загорцах живёт семья Корнейчука, а также похоронен его дед. Рурк рассказывал, что ассистент за время сотрудничества стал ему близким другом, и теперь он хочет быть похороненным рядом у него на родине.
Ранее Микки Рурк пригрозил коллеге по цеху Роберту де Ниро «жёстко опустить» за критику в свой адрес. Он узнал от своего друга о том, что де Ниро в одном из недавних интервью назвал его «лжецом», который постоянно «несёт чушь». Рурк возмутился такой характеристикой и подчеркнул, что так его ещё никто не называл, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен