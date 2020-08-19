Микки Рурк выбрал себе место на украинском кладбище

https://static.news.ru/photo/6d6bed88-e22d-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Magomedov/Global Look Press

Американский актёр Микки Рурк нашёл себе место на кладбище на Украине. Он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области.

О поисках места для могилы написал в Facebbok Украинский журналист Юрий Гула. По его словам, в село из Лос-Анджелеса приехал ассистент Рурка Дмитрий Корнейчук, который и подобрал подходящий вариант.

Эту идею он не оставил, — заявил Гула о высказанном ранее намерении артиста.

В Загорцах живёт семья Корнейчука, а также похоронен его дед. Рурк рассказывал, что ассистент за время сотрудничества стал ему близким другом, и теперь он хочет быть похороненным рядом у него на родине.

Ранее Микки Рурк пригрозил коллеге по цеху Роберту де Ниро «жёстко опустить» за критику в свой адрес. Он узнал от своего друга о том, что де Ниро в одном из недавних интервью назвал его «лжецом», который постоянно «несёт чушь». Рурк возмутился такой характеристикой и подчеркнул, что так его ещё никто не называл, писал NEWS.ru.