Mash: канал Disney перестанет вещать в России с 14 декабря

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Канал Disney прекращает свое вещание в России с 14 декабря, сообщает Telegram-канал Mash. На его место придет новый канал «Солнце» с детским контентом.

Как сообщается, причиной стали антироссийские санкции и изъятие прав на мультики и сериалы производства кинокомпании. Отмечается, что в России выкупить лицензию не успеют — очень маленький срок, а переоформлять документы поздно.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин в России в связи с проведением военной спецоперации на территории Украины. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В октябре в Совете Федерации предложили разрешить показ в России иностранных фильмов без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Комитет по экономической политике подготовил проект соответствующего постановления правительства. Глава комитета Андрей Кутепов отметил, что прекращение Universal Pictures, Warner Bros. и другими компаниями проката своих фильмов в России в то время, как они правомерно обнародованы и лицензируются в других странах, противоречит нормам международного права.