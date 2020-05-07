Marvel выпустит сериал «Досье Фьюри»

https://static.news.ru/photo/0404d0ce-9036-11ea-9452-fa163e074e61_660.jpg Ник Фьюри Фото: Marvel Comics/wikipedia.org

Компания Marvel объявила о выходе нового мультсериала «Досье Фьюри». Премьера состоится 15 мая на стриминговом сервисе Disney+.

В каждом новом эпизоде главный герой, директор организации «Щ. И. Т.» Ник Фьюри, будет раскрывать детали биографий героев и злодеев киновселенной, сообщается на сайте студии.

Внешне сериал будет напоминать смесь классической анимации и анимированных комиксов. Создатели пока не стали раскрывать, сколько серий запланировано в первом сезоне.

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Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что злодей Танос, скорее всего, не вернётся в фильмы вселенной Marvel. Персонаж появился в пяти картинах супергеройской серии.