Марка Рудинштейна подключили к аппарату ИВЛ

Продюсер, основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передаёт Telegram-канал Mash. Рудинштейна госпитализировали больше недели назад. Ранее сообщалось, что он перенёс инсульт и находится в предкоматозном состоянии.

Отмечается, что состояние Рудинштейна ухудшилось в ночь на 25 ноября.

75-летний продюсер был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц 17 ноября, он находился в сознании. В сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Накануне СМИ сообщили о том, что у создателя «Кинотавра» произошёл инсульт, он перестал реагировать на раздражители. По словам гражданской супруги Рудинштейна Натальи, «медики борются» за его жизнь.

Советский и российский продюсер, актёр, кинокритик и телеведущий Марк Рудинштейн основал фестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также кинопремию «Золотой овен». Он имеет звание заслуженного работника культуры. В 80-х был директором ВИА «Лейся, песня», был осуждён на шесть лет лишения свободы, из которых отсидел около года.

Ранее стало известно, что в больницу попал 39-летний актёр Пётр Томашевский, сыгравший в сериалах «Угрюм-река» и «Склифосовский-8». У него диагностировано сотрясение мозга. Предположительно, травму артист получил во время пьяной драки.