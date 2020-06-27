Марго Робби сыграет главную роль в следующих «Пиратах Карибского моря»

Голливудская актриса Марго Робби, известная по работе в картинах «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды... в Голливуде», сыграет главную роль в следующем фильме вселенной «Пиратов Карибского моря». Всеми центральными персонажами в готовящейся ленте станут женщины.
Вместе с Робби будет работать сценарист Кристина Ходсон, одна из авторов фильмов «Хищные птицы», «Бамблби», «Бэтгёрл» и «Флеш». Сценарий к будущим «Пиратам» напишут Тэд Эллиот, работавший над оригинальной трилогией, и автор сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин.
В роли продюсера проекта выступит Джерри Брукхаймер. Именно он придумал вселенную в начале 2000-х годов.
Сюжет следующих «Пиратов» останется без главного героя предыдущих серий — капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. История обойдёт стороной историю пирата Дэви Джонса, главного злодея первой трилогии,
Во вселенной «Пиратов Карибского моря» на данный момент вышло пять фильмов. Они принесли создателям более $4,5 миллиарда.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Роберт Дауни-мл., предположительно, сыграет в новой части кинофраншизы «Пираты Карибского моря». Его рассматривают на одну из второстепенных ролей.
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