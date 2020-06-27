Марго Робби сыграет главную роль в следующих «Пиратах Карибского моря»

https://static.news.ru/photo/1605b1f2-b882-11ea-a84e-fa163e074e61_660.jpg Марго Робби Фото: AdMedia/MediaPunch/Global Look Press

Голливудская актриса Марго Робби, известная по работе в картинах «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды... в Голливуде», сыграет главную роль в следующем фильме вселенной «Пиратов Карибского моря». Всеми центральными персонажами в готовящейся ленте станут женщины.

Вместе с Робби будет работать сценарист Кристина Ходсон, одна из авторов фильмов «Хищные птицы», «Бамблби», «Бэтгёрл» и «Флеш». Сценарий к будущим «Пиратам» напишут Тэд Эллиот, работавший над оригинальной трилогией, и автор сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин.

В роли продюсера проекта выступит Джерри Брукхаймер. Именно он придумал вселенную в начале 2000-х годов.

Сюжет следующих «Пиратов» останется без главного героя предыдущих серий — капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. История обойдёт стороной историю пирата Дэви Джонса, главного злодея первой трилогии, сообщает The Hollywood Reporter.

Во вселенной «Пиратов Карибского моря» на данный момент вышло пять фильмов. Они принесли создателям более $4,5 миллиарда.

Как ранее писал NEWS.ru, актёр Роберт Дауни-мл., предположительно, сыграет в новой части кинофраншизы «Пираты Карибского моря». Его рассматривают на одну из второстепенных ролей.