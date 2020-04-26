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Народный артист Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза», который обвиняют в оскорблении мусульман, татар и очернении Советского Союза.

Чувства истинно верующих оскорбить нельзя. <...> Кроме всего прочего, это только кино, — цитирует РИА Новости исполнителя одной из главных ролей.

«Зулейха открывает глаза» — сериал «России 1» по бестселлеру татарской писательницы Гузель Яхиной о судьбе сосланной в Сибирь раскулаченной крестьянки Зулейхи.

Как писал NEWS.ru, сериал оказался самым рейтинговым телешоу России в телесезоне, начавшемся в сентябре 2019 года и завершающемся в апреле 2020-го. Авторы и особенно актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль, подверглись нападкам в прессе и соцсетях.

Член президентского Совета по правам человека Александр Борд потребовал проверить сериал на оскорбление чувств верующих из-за эротической сцены в мечети.