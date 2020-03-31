https://static.news.ru/photo/53374f06-7352-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Майкл Бэй Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Американский режиссёр Майкл Бэй подписал контракт с компанией Sony Pictures на производство фильмов и сериалов.

Ближайшим проектом для студии станет фантастический боевик Black Five по сценарию Эрена Крюгера. Как отмечает Screen Rant, Бэй уже работал с ним над тремя частями блокбастера «Трансформеры».

Бэй также имеет опыт сотрудничества с Sony Pictures. Именно для этой компании он снял свой первый фильм «Плохие парни».

Как писал NEWS.ru, Sony Pictures перенесла даты выпуска на большие экраны фильмов «Морбиус» и «Охотники за привидениями». Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.