https://static.news.ru/photo/de8310be-bdad-11e9-8f05-fa163e074e61_660.jpg Мадс Миккельсен Фото: R4924_italyphotopress/imago stock&people/Global Look Press

Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.

Актёр прежде всего запомнился зрителям по сериалу «Ганнибал», а также фильмам «Доктор Стрэндж», «Казино „Рояль“» и «Затерянные во льдах». Кроме того, Миккельсен подарил внешность и голос главному антагонисту игры Хидео Кодзимы Death Stranding, которая поступит в продажу в конце года.

С 4 по 6 октября актёр будет выступать на сцене мероприятия. Посетители фестиваля смогут сфотографироваться с ним и взять автограф, купив отдельные билеты на сессии.

Comic Con Russia 2019 пройдёт с 3 по 6 октября в Москве в «Крокус Экспо».

Ранее News.ru рассказал, что Хидео Кодзима приедет на выставку gamescom 2019, где он представит новые материалы по Death Stranding.