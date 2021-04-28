Крис Пратт поохотился на пришельцев в первом тизере «Войны будущего»

https://static.news.ru/photo/fe95d7e2-a8ac-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Стрим-сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube первый тизер фильма «Война будущего», главную роль в котором сыграл Крис Пратт.

На кадрах показан разрушенный мегаполис, охваченный пожарами. Пришельцы вторглись на Землю, а люди пытаются дать им отпор и переписать историю будущего. Главный герой с отрядом охотится на инопланетных захватчиков. Эти люди прибыли из 2051 года, чтобы предупредить человечество о вторжении, которое погубит всё живое.

В отряд попадут учитель средней школы Дэн Форестер, которого сыграл Крис Пратт, учёная (Ивонн Страховски) и её отец (Дж. К. Симмонс).

В качестве режиссёра блокбастера выступил Крис Маккей, известный сериалами «Робоцып» и «Моральный орёл». Фильм выйдет 2 июля на платформе Prime.

Ранее киностудия 20th Century Studios опубликовала на YouTube первый тизер мюзикла «Вестсайдская история», съёмками которой занимается Стивен Спилберг. Премьерный показ ролика прошёл во время 93-й церемонии вручения премии «Оскар».