Крис Пратт поохотился на пришельцев в первом тизере «Войны будущего»

Стрим-сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube первый тизер фильма «Война будущего», главную роль в котором сыграл Крис Пратт.
На кадрах показан разрушенный мегаполис, охваченный пожарами. Пришельцы вторглись на Землю, а люди пытаются дать им отпор и переписать историю будущего. Главный герой с отрядом охотится на инопланетных захватчиков. Эти люди прибыли из 2051 года, чтобы предупредить человечество о вторжении, которое погубит всё живое.
В отряд попадут учитель средней школы Дэн Форестер, которого сыграл Крис Пратт, учёная (Ивонн Страховски) и её отец (Дж. К. Симмонс).
В качестве режиссёра блокбастера выступил Крис Маккей, известный сериалами «Робоцып» и «Моральный орёл». Фильм выйдет 2 июля на платформе Prime.
Ранее киностудия 20th Century Studios опубликовала на YouTube первый тизер мюзикла «Вестсайдская история», съёмками которой занимается Стивен Спилберг. Премьерный показ ролика прошёл во время 93-й церемонии вручения премии «Оскар».