Кино

Крис Эванс заявил, что не вернётся к роли Капитана Америки

10:41, 02 июня 2020 37
Фото: Birdie Thompson/Global Look Press

Американский актёр Крис Эванс заявил, что, скорее всего, не вернётся к роли Капитана Америки из вселенной Marvel. По его словам, снова начинать работу над персонажем было бы рискованно.

Эванс стал гостем британской программы The Graham Norton Show, во время которой у него спросили, действительно ли он не будет больше играть Капитана Америку. Артист подчеркнул, что для него это был отличный опыт, который он бы не хотел портить.

Это был отличный забег, и мы завершили на высокой ноте, так что было бы рискованно вернуться к этому, по моему мнению, — сказал актёр.

В конце 2019 года Крис Эванс заявил, что не исключает возможности возвращения к роли Капитана Америки. Он отметил, что любит этого персонажа и не собирается от него отказываться, писал NEWS.ru.

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