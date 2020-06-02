Крис Эванс заявил, что не вернётся к роли Капитана Америки

https://static.news.ru/photo/68d1431e-a4a6-11ea-9b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Birdie Thompson/Global Look Press

Американский актёр Крис Эванс заявил, что, скорее всего, не вернётся к роли Капитана Америки из вселенной Marvel. По его словам, снова начинать работу над персонажем было бы рискованно.

Эванс стал гостем британской программы The Graham Norton Show, во время которой у него спросили , действительно ли он не будет больше играть Капитана Америку. Артист подчеркнул, что для него это был отличный опыт, который он бы не хотел портить.

Это был отличный забег, и мы завершили на высокой ноте, так что было бы рискованно вернуться к этому, по моему мнению, — сказал актёр.

В конце 2019 года Крис Эванс заявил, что не исключает возможности возвращения к роли Капитана Америки. Он отметил, что любит этого персонажа и не собирается от него отказываться, писал NEWS.ru.