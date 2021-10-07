«Коряво и затянуто»: BadComedian разнёс сериал Netflix «Игра в кальмара»

Известный блогер Евгений Баженов (BadComedian) резко высказался о популярном сериале Netflix «Игра в кальмара», который за первую же неделю показа стал лидером просмотров в 90 странах мира. В беседе с NEWS.ru он раскритиковал работу южнокорейских кинематографистов за «бессмысленное растягивание хронометража», ляпы, «корявые диалоги», слабую концовку и плохое, по его мнению, графическое исполнение.

Мне не очень понравился этот сериал. Идеи «Игры в кальмара» были гораздо лучше раскрыты в других проектах, диалоги в какие-то моменты удивляют своей корявостью. Понимаю, что есть специфика корейских сериалов, но я, тем не менее, «Игру в кальмара» не воспринял так, как большинство, — признался BadComedian.

Евгений Баженов добавил, что ему «безумно нравится» корейский кинематограф, но сериал «Игра в кальмара» «не зашёл от слова совсем».

Мне и графическое исполнение не понравилось. Финальная сцена, как по мне, удивительно плохо сделана, потому что там отчётливо видно хромакей (технология совмещения двух и более изображений в одном кадре. — NEWS.ru), — рассказал Баженов.

Кинокритик посетовал, что в некоторых кадрах «у героя волосы пропадают в никуда». Подобные ляпы в кино, на его взгляд, отталкивают взыскательного зрителя. BadComedian скептически отнёсся к возможности съёмки второго и третьего сезона «Игры в кальмара».

Больше всего в этом сериале расстраивает, безусловно, концовка. Потому что не стоило оно того. Все ружья выстрелили слабо, скажем так. И печально, что, когда будет второй сезон, с такими рейтингами всё просто уйдёт в выкачивание аудитории. Вы, главное, продолжайте смотреть, а мы сейчас всё придумаем, и третий сезон, и четвёртый сезоны. То есть, здесь не будет какого-то законченного произведения. Мне кажется, даже первый сезон затянут. А во втором-третьем это растягивание поднимется на невероятные высоты, — подчеркнул BadComedian.

Ранее другой кинокритик — Василий Корецкий — в беседе с NEWS.ru объяснил популярность корейского сериала «Игра в кальмара», побившего рекорд англоязычных лидеров Netflix. По мнению киноэксперта, лидером просмотров сериал стал за счёт заложенной в нём важной социальной идеи и отсылок к жизни в Корее.