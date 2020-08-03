Кортни Кокс снова сыграет журналистку в «Крике»

https://static.news.ru/photo/41a372ca-d5e9-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс вернётся к роли журналистки Гейл Уэзерс в пятой части хоррора «Крик».

Новую часть «Крика» снимут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт (триллер «Я иду искать» 2019 года), над сценарием работает Джеймс Вандербилт («Зодиак», 2007 год), передаёт Empire.

Беттинелли-Олпин и Джиллетт признались, что являются «мегафанатами» работы Кортни Кокс и рады, что она присоединится к касту.

Съёмки, вероятно, будут проходить в конце 2020 года в американском штате Северная Каролина. Продюсером ленты выступит Кевин Уильямсон, ранее он писал истории к предыдущим частям хоррора. Режиссёр первых фильмов саги Уэс Крейвен скончался в 2015 году в возрасте 76 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, продюсеры запустили в производство сиквел хоррора «Птичий короб». Главную роль в оригинальной картине исполнила Сандра Буллок.