https://static.news.ru/photo/66e112be-4763-11ea-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixar/facebook.com

Компания Disney опубликовала видео в честь дня рождения Pixar с лучшими пасхалками из мультфильмов студии.

Внимание к деталям невероятное! Нам не остаётся ничего, кроме как преклониться и продолжать смотреть. Pixar! С юбилеем, культовая студия! — говорится в Twitter корпорации.

The attention to detail here is INCREDIBLE. We have no choice but to stanâand streamâ @Pixar ! Happy Anniversary to the iconic studio. pic.twitter.com/Ovj8f3mWSL — Disney+ (@disneyplus) February 3, 2020

3 февраля Pixar отметила 34-летие. В поздравительном ролике собраны моменты из таких мультфильмов, как «История игрушек», «Тачки», «Рататуй», «В поисках Немо» и «Суперсемейка».

Как писал NEWS.ru, Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel. Ролик с презентацией трёх первых телевизионных проектов показали во время Супербоула в США.