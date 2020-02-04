Компания Disney опубликовала видео в честь дня рождения Pixar с лучшими пасхалками из мультфильмов студии.
Внимание к деталям невероятное! Нам не остаётся ничего, кроме как преклониться и продолжать смотреть. Pixar! С юбилеем, культовая студия! — говорится в Twitter корпорации.
The attention to detail here is INCREDIBLE. We have no choice but to stanâand streamâ— Disney+ (@disneyplus)
@Pixar! Happy Anniversary to the iconic studio. pic.twitter.com/Ovj8f3mWSL February 3, 2020
3 февраля Pixar отметила 34-летие. В поздравительном ролике
Как писал NEWS.ru, Disney обнародовала тизер новых сериалов вселенной Marvel. Ролик с презентацией трёх первых телевизионных проектов показали во время Супербоула в США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен