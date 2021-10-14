Клуни снова пожалел о своей роли Бэтмена

Известный американский актёр и режиссёр Джордж Клуни опять выразил сожаление, что принял участие в фильме «Бэтмен и Робин» в главной роли. Эту часть знаменитой франшизы снял режиссёр Джоэл Шумахер. Клуни в интервью изданию New York Post признался, что сильно «облажался» в этой картине.

Он также заявил, что не хочет говорить о сосках летучей мыши, вспомнив своё прошлогоднее интервью с известным телеведущим Говардом Стерном. В нём он посоветовал дизайнерам костюмов для съемок грядущего кинокомикса «Флэш» от DC Comics избавиться от недостатков нового комбинезона.

Я снялся лишь в одном супергеройском фильме и так облажался, что меня до сих пор не подпускают к подобным проектам, — заявил Клуни, добавив что с дрожью пересматривают эту картину.

Ранее сообщалось, что Клуни и Джулия Робертс вместе снимутся в романтической комедии «Билет в рай». Режиссёром ленты выступит Ол Паркер. По данным Deadline, лента от создателя мюзикла «Mamma Mia 2» (2018) выйдет на экраны уже в нынешнем году.

В фильме Клуни и Робертс сыграют бывших супругов, которые вновь объединятся и отправятся на Бали, чтобы помешать дочери совершить роковую ошибку, допущенную ими самими 25 лет назад.

Продюсерами картины выступят Тим Беван и Эрик Фелпнер, известные по работе над фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга», а также Сара Харви и Дебора Валдерстоун.