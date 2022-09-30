Кинокритик призвал не гнаться за «Оскаром» и развивать отечественное кино Кинокритик Шпагин призвал не гнаться за «Оскаром» и развивать отечественное кино

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Необходимо развивать отечественный кинематограф и перестать гнаться за «Оскаром», заявил кинокритик Александр Шпагин. В разговоре со «Словом и Делом» специалист отметил, что зарубежная премия с каждым годом становится все более политизированной и нужно обратить внимание на российские кинопремии «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон».

Огромное количество мы знаем «Оскаров» за толерантность. Если мы посмотрим реестр фильмов, получивших «Нику» или «Орла», эти фильмы художественнее. Они не стыдные. Американская толерантность в итоге привела к диктату либерализма, страшному. Балабановым будьте! Это здесь нужно создавать культовые картины, зачем вам этот «Оскар»? — сказал кинокритик.

При этом Шпагин призвал не изолироваться от международного кинематографа и участвовать в Каннском, Берлинском и Венецианском кинофестивалях, которые становятся площадкой для действительно интересных режиссеров и картин.

Ранее стало известно, что фильм «Броненосец» о режиссере Сергее Эйзенштейне планируют показать на мировых кинофестивалях, рассказал продюсер по продвижению киноленты Михаэль Китт. Он также сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдут выставки с эскизами Эйзенштейна и эксклюзивными декорациями и реквизитом, созданными специально для съемок фильма.