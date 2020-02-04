https://static.news.ru/photo/eda5807a-472a-11ea-af1d-fa163e074e61_660.jpg Снимок из учебника «Всесвітня історія» за 10-й класс

Американский актёр Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории на фотографии 1932 года.

В книге найден известный снимок «Обед на небоскрёбе» с рабочими, которые сидят на поперечной балке и едят, не боясь упасть с высоты, сообщает Delo.ua.

Снимок из учебника «Всесвітня історія» за 10-й класс

«Фотожаба» с актёром стала частью серии мемов про грустного Киану Ривза. Скорее всего, авторы учебника не обратили внимание на детали снимка, когда добавляли его в вёрстку.

В книге указано, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. При этом издавалась она за счёт государственного бюджета. Автором указан Игорь Щупак, кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения холокоста «Ткума».

Как писал NEWS.ru, Киану Ривз, посылающий воздушный поцелуй, стал одной из самых популярных гифок 2019 года по версии онлайн-сервиса Giphy.