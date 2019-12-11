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Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что у него есть идея для третьей части «Убить Билла».

В эфире радиошоу Andy Cohen Live Тарантино отметил, что сможет заняться проектом не ранее чем через три года. Это целое дело — разработать концепцию того, что именно произошло с Невестой...