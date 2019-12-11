Фильм «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе собрал более 26 млн просмотров за первую неделю.
Согласно прогнозам экспертов, киноленту, доступную на стриминговом сервисе Netflix, до конца года посмотрят 40 млн раз,
Гангстерской драме, несмотря на ограниченный прокат, удалось собрать $6,7 млн.
Netflix учитывает полноценный просмотр при воспроизведении фильма на 70%, несмотря на то что хронометраж киноленты составляет 3 часа 29 минут.
Как писал NEWS.ru, «Ирландец» стал лидером по количеству номинаций кинопремии «Выбор критиков». Картина претендует сразу на 14 наград, в том числе «Лучший фильм».
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