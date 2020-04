HBO продлил «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон

Шоураннерами будущих серий снова выступят Лиза Джой и Джонатан Нолан, сообщает Variety. Их партнёрство с HBO предусмотрено сделкой с Amazon, заключённой на пять лет.

This is now. #Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e