Кино

HBO продлил «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон

15:51, 23 апреля 2020
Фото: Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»/kinopoisk.ru

Телеканал HBO объявил о продлении сериала «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон. Компания планирует выпустить шесть сезонов проекта.

Шоураннерами будущих серий снова выступят Лиза Джой и Джонатан Нолан, сообщает Variety. Их партнёрство с HBO предусмотрено сделкой с Amazon, заключённой на пять лет.

Когда выйдет продолжение «Мира Дикого Запада» и сколько будет эпизодов, не уточняется.

15 марта появился третий сезон сериала. Российская премьера проекта состоялась 16 марта на онлайн-платформе Amediateka, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях