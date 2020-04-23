HBO продлил «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон

Телеканал HBO объявил о продлении сериала «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон. Компания планирует выпустить шесть сезонов проекта.
Шоураннерами будущих серий снова выступят Лиза Джой и Джонатан Нолан,
This is now.— Westworld (@WestworldHBO)
#Westworldhas been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e April 22, 2020
Когда выйдет продолжение «Мира Дикого Запада» и сколько будет эпизодов, не уточняется.
15 марта появился третий сезон сериала. Российская премьера проекта состоялась 16 марта на онлайн-платформе Amediateka, писал NEWS.ru.
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