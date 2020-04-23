HBO продлил «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон

https://static.news.ru/photo/7245ea34-8562-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»/kinopoisk.ru

Телеканал HBO объявил о продлении сериала «Мир Дикого Запада» на четвёртый сезон. Компания планирует выпустить шесть сезонов проекта.

Шоураннерами будущих серий снова выступят Лиза Джой и Джонатан Нолан, сообщает Variety. Их партнёрство с HBO предусмотрено сделкой с Amazon, заключённой на пять лет.

This is now. #Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e — Westworld (@WestworldHBO) April 22, 2020

Когда выйдет продолжение «Мира Дикого Запада» и сколько будет эпизодов, не уточняется.

15 марта появился третий сезон сериала. Российская премьера проекта состоялась 16 марта на онлайн-платформе Amediateka, писал NEWS.ru.