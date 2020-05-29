HBO Max показал низкие результаты на старте

https://static.news.ru/photo/412d54e0-a1ab-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Фото: hbomax/Instagram

Стриминговый сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Запуск платформы состоялся 27 мая.

Мобильное приложение онлайн-кинотеатра скачали всего 90 тысяч человек за первые сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Sensor Tower Inc. Для сравнения: сервис Disney+ за первые сутки работы привлёк 10 млн подписчиков.

Новая платформа Quibi, которую открыл телеканал NBC, собрала 300 тысяч подписчиков, что также считается провалом на рынке.

Я такое уже видел раньше и очень взволнован, что мы находимся в самом начале пути привлечения зрителей со всего мира к нашим бесподобным шоу и богатой библиотеке, — прокомментировал ситуацию Джейсон Килар, глава компании WarnerMedia, запустившей HBO Max.

Онлайн-кинотеатр на старте включает в себя 10 тысяч часов контента. Зрители могут посмотреть материалы множества каналов и проектов, среди которых — HBO, Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network и Adult Swim, писал NEWS.ru.