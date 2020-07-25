Гузеева назвала фильм, где сыграла главную роль, худшим в мире

https://static.news.ru/photo/e913b256-cee9-11ea-a539-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram своё фото в 30-летнем возрасте.

Сеть принесла фото — мне здесь 30 лет. Я заметила: везде , где я не позирую, у меня стиснуты зубы. Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться, характер — это судьба. Ну и «учителям» спасибо, — прокомментировала фото актриса.

Подписчики Ларисы Гузеевой вспомнили любимые фильмы с участием актрисы.

Помню вашу роль байдарочницы. Великолепно, — прокомментировала одна из подписчиц.

Это сообщение актриса прокомментировала. Она написала, что фильм «Соперницы» 1985 года — это «худший фильм всех времён и народов». Однако поклонники актрисы не оценили комментарий Ларисы Гузеевой и написали, что фильм в числе их любимых.

Напрасно вы так о фильме. Я была чемпионкой СССР, мастером спорта по гребле. С удовольствием смотрели этот фильм тогда и сейчас. Теперь это ностальгия по тем лодкам, вёслам, форме, по сборной, соревнованиям. Ведь сейчас всё в гребле по-другому. А вы нас переносите в дорогие для нас времена, — отметила одна из подписчиц.

Ранее NEWS.ru писал, что Лариса Гузеева раскритиковала российских артистов «в возрасте». Ей пришлось не по душе, что те всячески молодятся, пытаясь замаскировать возраст, обращаясь друг к другу по имени. На такие размышления её натолкнула ситуация в семье Башмаковых, к которым приехала съёмочная группа телепроекта «На дачу!». У дружной ячейки общества — Николая и Зои — пятеро внуков. Однако бабушку они называют исключительно по имени. Эта ситуация напомнила 61-летней Гузеевой о схожей традиции в шоу-тусовке.