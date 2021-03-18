Грядущая церемония вручения «Оскара» пройдёт в очном формате

https://static.news.ru/photo/1b4e4358-8880-11eb-a12b-96000091f725_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Церемония вручения кинематографической премии «Оскар», которая запланирована на апрель, состоится в очном формате. Об этом говорится в письме, которое организаторы отправили номинантам.

Ранее стало известно, что за «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» поборются восемь картин, в том числе «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк». В число претендентов также вошли картины: «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семёркой», «Иуда и чёрный мессия», «Звук металла». Лучшим режиссёром может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Эмеральд Феннелл.

Организаторы сообщили, что церемония вручения премии пройдёт в очном формате. Вариантов для организации мероприятия в Zoom не предусмотрено. Как уверили участников организаторы, безопасность присутствующих обеспечить получится.

На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, пишет , ссылаясь на письмо, журнал Hollywood Reporter.

Как передавал NEWS.ru, аудитория очередной церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» стала самой низкой за всю историю трансляций этого мероприятия. Награждение состоялось в минувшее воскресенье, 14 марта, и собрало у телевизоров в США около 8,8 миллиона зрителей. Трансляцию вёл телеканал CBS. Такие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.