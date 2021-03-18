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Грядущая церемония вручения «Оскара» пройдёт в очном формате

09:38, 19 марта 2021
Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Церемония вручения кинематографической премии «Оскар», которая запланирована на апрель, состоится в очном формате. Об этом говорится в письме, которое организаторы отправили номинантам.

Ранее стало известно, что за «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» поборются восемь картин, в том числе «Земля кочевников», «Отец», «Минари» и «Манк». В число претендентов также вошли картины: «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семёркой», «Иуда и чёрный мессия», «Звук металла». Лучшим режиссёром может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг и Эмеральд Феннелл.

Организаторы сообщили, что церемония вручения премии пройдёт в очном формате. Вариантов для организации мероприятия в Zoom не предусмотрено. Как уверили участников организаторы, безопасность присутствующих обеспечить получится.

На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус, пишет, ссылаясь на письмо, журнал Hollywood Reporter.

Как передавал NEWS.ru, аудитория очередной церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» стала самой низкой за всю историю трансляций этого мероприятия. Награждение состоялось в минувшее воскресенье, 14 марта, и собрало у телевизоров в США около 8,8 миллиона зрителей. Трансляцию вёл телеканал CBS. Такие данные приводит газета The New York Times со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

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