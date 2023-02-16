Грачевская, Чирков, Сажина: кадры премьеры «Пап против мам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Крайнова, певицы Леся Ярославская и Ирина Ортман (слева направо) на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Папы против мам».

Фильм расскажет историю двух семей, живущих по соседству. Однажды папы и мамы обоих семейств объявляют друг другу бойкот. Заложниками ситуации становятся дети, которые зовут на помощь дедушку — генерала танковых войск.

Главные роли в фильме сыграли Роман Постовалов, Анна Чурикова, Артем Ткаченко и Владимир Стеклов. В фильме также появятся блогеры Елена Балабанова и Артем Кухтеев. Одну из ролей исполнил фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он же написал музыку к фильму.

Режиссером комедии выступил Максим Малинин. Он отметил, что ему важно снимать кино о семье, так как важнее ее «ничего нет». Премьера ленты назначена на 23 февраля.

Первый показ фильма посетили такие российские знаменитости, как телеведущая Анна Грачевская, актриса Анна Калашникова, певица Женя Малахова, актер Сергей Чирков, блогер Елена Сажина и другие.

Кадры премьеры комедии «Папы против мам» — в галерее NEWS.ru.