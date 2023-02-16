В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии «Папы против мам».
Фильм расскажет историю двух семей, живущих по соседству. Однажды папы и мамы обоих семейств объявляют друг другу бойкот. Заложниками ситуации становятся дети, которые зовут на помощь дедушку — генерала танковых войск.
Главные роли в фильме сыграли Роман Постовалов, Анна Чурикова, Артем Ткаченко и Владимир Стеклов. В фильме также появятся блогеры Елена Балабанова и Артем Кухтеев. Одну из ролей исполнил фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Он же написал музыку к фильму.
Режиссером комедии выступил Максим Малинин. Он отметил, что ему важно снимать кино о семье, так как важнее ее «ничего нет». Премьера ленты назначена на 23 февраля.
Первый показ фильма посетили такие российские знаменитости, как телеведущая Анна Грачевская, актриса Анна Калашникова, певица Женя Малахова, актер Сергей Чирков, блогер Елена Сажина и другие.
Кадры премьеры комедии «Папы против мам» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Анна Грачевская на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Калашникова на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Елена Сажина (Helen Yes) на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Саша Попова (слева) и актриса Илана Юрьева (Исакжанова) с дочерью на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица, модель Таша Белая на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Женя Малахова на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Чирков со спутницей на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Чурина на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Роман Постовалов на премьере фильма «Папы против мам» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве