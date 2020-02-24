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Британский фотограф Грег Уильямс, десятилетиями документирующий жизнь Голливуда, опубликовал снимок актёров Тома Харди и Вуди Харрельсона — исполнителей главных ролей в сиквеле боевика «Веном».

Том и Вуди, #venom. Последний вечер в Сан-Франциско, — подписал фото Уильямс.

Харди вернётся к роли журналиста Эдди Брока — пришельца Венома. Харрельсон сыграет преступника Клетуса Кэседи, который превратится в монстра Карнажа.

Как писал NEWS.ru, съёмки продолжения «Венома» начались в январе 2019 года. Картина должны выйти в прокат 2 октября 2020-го.