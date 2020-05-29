«Французский диспетчер» Уэса Андерсона получит отметку Каннского фестиваля

https://static.news.ru/photo/a2723052-a18f-11ea-a43a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Французский диспетчер» Фото: American Empirical Pictures

Фильм «Французский диспетчер» американского режиссёра Уэса Андерсона выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.

Такую же отметку выдадут картинам «Ещё по одной» Томаса Винтерберга и «Asa ga Kuru» Наоми Кавасе, сообщает Variety. Ленты входят в список примерно 50 работ из необъявленной программы отменённого Каннского смотра, которые покажут на международных кинофестивалях в период с июня 2020-го по май 2021 года.

Лейбл Cannes Official Selection означает, что фильмы прошли отбор оргкомитета в Каннах под руководством Тьерри Фремо и могли бы посостязаться на награды.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала трейлер фильма «Французский диспетчер» Уэса Андерсона. Российская премьера картины запланирована на 12 ноября.