«Французский диспетчер» Уэса Андерсона получит отметку Каннского фестиваля

Фильм «Французский диспетчер» американского режиссёра Уэса Андерсона выйдет под лейблом «Канны-2020». Это должно помочь картине привлечь внимание зрителей.
Такую же отметку выдадут картинам «Ещё по одной» Томаса Винтерберга и «Asa ga Kuru» Наоми Кавасе,
Лейбл Cannes Official Selection означает, что фильмы прошли отбор оргкомитета в Каннах под руководством Тьерри Фремо и могли бы посостязаться на награды.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала трейлер фильма «Французский диспетчер» Уэса Андерсона. Российская премьера картины запланирована на 12 ноября.
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