Снимок размещён в Twitter-аккаунте фильма. На фотографии можно заметить часть декораций и режиссёра Джеймса Кэмерона с несколькими членами съёмочной группы.

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!



Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e