Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Известная по роли миссис Монро в сериале «Грэндж Хилл» актриса из Великобритании Анна Куэйл скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание Mirror.

Она страдала деменцией и скончалась 16 августа, однако родственники сообщили о её смерти только сейчас. Кинозвезда родилась в 1932 году в Уорвикшире. Она снималась в таких фильмах, как «Казино «Рояль»...