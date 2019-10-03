Кадр из фильма «Аватар» Кадр из фильма «Аватар» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Работающая над «Аватаром 2» команда опубликовала фото со съёмочной площадки.

Снимок размещён в Twitter-аккаунте фильма. На фотографии можно заметить часть декораций и режиссёра Джеймса Кэмерона с несколькими членами съёмочной группы.

Машины для создания волн, языки пламени и Кэмерон, орудующий 3D-камерой — всего лишь ещё один день на съёмках сиквела «Аватара», — гласит описание снимка.

Автором фото назван продюсер Джон Ландау. Всем интересующимся ходом производства «Аватара 2» предложили следить за активностью продюсера в соцсети и ждать очередных публикаций фото или видео.

В апреле, как писал News.ru, актёр Вин Дизель поделился видеороликом со съёмок «Аватара 2». В ролике он в шутку замечает, что снимает сверхсекретный клип, а Кэмерон собирается стереть ему память.

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