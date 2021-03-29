Фильм российского режиссёра возглавил прокат в США

https://static.news.ru/photo/82c544c4-9086-11eb-b465-96000091f725_660.jpg На съёмках «Никто». Илья Найшуллер, Кристофер Ллойд Фото: naishuller/instagram.com

Фильм «Никто» российского режиссёра Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные $6,7 млн. В международном прокате лента собрала ещё $5 млн, увеличив мировые сборы до $11,7 млн.

Как сообщает портал Variety, фильм в США хорошо приняли и критики, и зрители, при том что кинотеатры в американских городах только начинают «всерьёз открываться». В России и СНГ боевик за выходные собрал 42,4 млн рублей. Бюджет фильма составил $16 млн и, по мнению экспертов, легко окупится в прокате.

В боевике «Никто» показана история «кроткого семьянина из пригорода», который «превратился в линчевателя», решив отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. В фильме снялись Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.

Как писал NEWS.ru, фильм режиссёра Адама Вингарда «Годзилла против Конга» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. По предварительным данным, боевик собрал 445,2 млн рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com. Вторым стал отечественный приключенческий фильм Александра Домогарова «Пальма». Картина, в которой главную роль исполнил Виктор Добронравов, собрала 92,8 млн рублей. Семейный мультфильм «Райя и последний дракон» смог собрать 76,9 млн рублей. Это третий показатель за выходные.

Также российский зритель отдавал предпочтение американскому боевику «Никто» (42,4 млн) и приключенческой ленте «Поступь хаоса» (30,4 млн).