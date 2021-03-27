Боевик «Годзилла против Конга» возглавил прокат в РФ

https://static.news.ru/photo/6001b91c-902d-11eb-9293-96000091f725_660.jpg Фото: Xu Yu/Xinhua/Global Look Press

Фильм режиссёра Адама Вингарда «Годзилла против Конга» возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные. По предварительным данным боевик собрал 445,2 млн рублей.

Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

Вторым стал отечественный приключенческий фильм Александра Домогарова «Пальма». Картина, в которой главную роль исполнил Виктор Добронравов, собрала 92,8 млн рублей. Семейный мультфильм «Райя и последний дракон» смог собрать 76,9 млн рублей. Это третий показатель за выходные.

Также российский зритель отдавал предпочтение американскому боевику «Никто» (42,4 млн) и приключенческой ленте «Поступь хаоса» (30,4 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский фантастический фильм «Годзилла против Конга» вышел в прокат почти с годичным опозданием. Премьеру, которая должна была состояться в 2020 году, компании Warner Bros. и Legendary перенесли. Глава студии Warner Bros. Тоби Эммерих заявлял, что кинолента «возможно, выйдет позже, чтобы мы могли представить фильм на пять с плюсом».