https://static.news.ru/photo/fd4009f6-5198-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Постер фильма «На Луне» Фото: «СБ Фильм»

В Прибалтике может выйти картина российского режиссёра Егора Кончаловского под названием «На Луне». В широкий российский прокат картина выходит 27 февраля.

Учредитель и генеральный директор компании «СБ Фильм» Сергей Сорочкин рассказал, что ленту планируется выпускать «точечно», передаёт ТАСС.

Фильм увидят не только у нас, но и в Белоруссии, через неделю после нашего релиза увидят в Казахстане, сейчас я веду разговор об ограниченном показе в Прибалтике, — заявил он.

В картине снялись Иван Архангельский, Александр Балуев, Виталий Кищенко, Варвара Комарова и Степан Лапин. Фильм рассказывает об избалованном сыне богатых родителей, который во время ночных гонок по улицам Москвы сбивает пешехода. С целью перевоспитания отец увозит его в глубинку, где главному герою предстоит пережить настоящие испытания.

Как писал NEWS.ru, мелодрама «Лёд-2» режиссёра Жоры Крыжовникова получила наибольшие кассовые сборы за четыре первых дня проката. Они составили 577,3 млн рублей.