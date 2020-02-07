https://static.news.ru/photo/0ea8afe8-49a3-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Денис Кирис Фото: oprf.ru

В первую очередь России нужно сосредоточиться на продвижении отечественных картин внутри страны, заявил председатель комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОП РФ Денис Кирис.

Так он прокомментировал агентству «Красная Весна» новость о назначении Евгении Марковой гендиректором «Роскино».

Для меня это звучит немного абсурдным — продвижение российского кино за рубежом. Мы не можем своё российское кино здесь-то, в своей стране, позиционировать на достаточном уровне, — сказал он.

По его словам, «Роскино» следует серьёзно пересмотреть свою политику и начать преодолевать «большие, серьёзные проблемы» на внутреннем рынке.

Как писал NEWS.ru, о назначении Марковой стало известно 7 февраля. Её кандидатуру утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.