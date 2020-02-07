https://static.news.ru/photo/3df8555e-499f-11ea-b280-fa163e074e61_660.jpg Евгения Маркова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Назначен новый гендиректор «Роскино». Им стала экс-директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

Генеральным директором «Роскино» назначена Евгения Маркова, — заявили РИА Новости в компании.

В «Роскино» добавили, что кандидатура Марковой утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Отмечается, что «Роскино» занимается продвижением отечественных картин в мире и Маркова хочет выстроить долгосрочные отношения с международными игроками и систему поддержки проката российского кино за рубежом.

Ранее компанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе.

О том, что Мцитуридзе покинет пост генерального директора «Роскино» по решению совета директоров компании, сообщал NEWS.ru.