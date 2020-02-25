https://static.news.ru/photo/3de84678-5822-11ea-b69f-fa163e074e61_660.jpg Елена Яковлева Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Звезда сериала «Каменская» — Елена Яковлева вновь сыграет сотрудника полиции, только уже в новом сериале «Мисс Полиция». Выход сериала ожидается в следующем году, точная дата пока неизвестна.

Фото со съёмочной площадки опубликовала в Instagram актриса сериала «Фитнес» Софья Зайка. Она также задействована в проекте и тоже играет сотрудницу полиции, пишет Kino Mail.ru.

«Наша служба и опасна, и трудна». Теперь я каждый день пою эту песню! Все серьёзно! Форма стройнит. Я в полиции! Мисс Полиция. Елена Алексеевна, — подписала фото Зайка.

Новый сериал Сергея Быстрицкого, в котором снимается 58-летняя Яковлева, комедийный. Он посвящён заведующей столовой при отделении полиции, которая становится участницей конкурса красоты. Вместе с Яковлевой снимаются Анна Хилькевич, Дмитрий Белоцерковский и Максим Лагашкин.

Сериал «Каменская» в своё время принёс Яковлевой огромный успех. Фильм, снятый по романам Александры Марининой, демонстрировался на ТВ с 2000 по 2011 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что когда-то серьёзно конфликтовал с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.