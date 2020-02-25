Новый сериал Сергея Быстрицкого, в котором снимается 58-летняя Яковлева, комедийный. Он посвящён заведующей столовой при отделении полиции, которая становится участницей конкурса красоты. Вместе с Яковлевой снимаются Анна Хилькевич, Дмитрий Белоцерковский и Максим Лагашкин.
Сериал «Каменская» в своё время принёс Яковлевой огромный успех. Фильм, снятый по романам Александры Марининой, демонстрировался на ТВ с 2000 по 2011 годы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что когда-то серьёзно конфликтовал с матерью и был вынужден съехать из родительской квартиры.