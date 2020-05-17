Эксперты назвали актёра, который сквернословит в кино чаще всех

Исследователи назвали актёра, который чаще всех нецензурно выражается в фильмах. Им стал американец Джона Хилл.
Актёр выругался за всю свою кинокарьеру 376 раз,
В топ-10 также вошли Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дэнзел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.
Самым матерным фильмом оказался «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, в котором сыграли Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо. В ленте персонажи выругались 715 раз.
Второе место занял «Неогранённые драгоценности» с 646 нецензурными словами, и тройку лидеров замыкает «Казино» Скорсезе, где можно услышать мат 606 раз. Также в десятку лидеров попали «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма» и «Не глотать».
Как писал NEWS.ru, американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.
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