Эксперты назвали актёра, который сквернословит в кино чаще всех

https://static.news.ru/photo/fa24531c-98f1-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Джона Хилл Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Исследователи назвали актёра, который чаще всех нецензурно выражается в фильмах. Им стал американец Джона Хилл.

Актёр выругался за всю свою кинокарьеру 376 раз, передаёт Variety со ссылкой на исследование Buzz Bingo. Второе место занял Леонардо Ди Каприо, который произнёс 361 матерное слово на экране.

В топ-10 также вошли Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дэнзел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.

Самым матерным фильмом оказался «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, в котором сыграли Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо. В ленте персонажи выругались 715 раз.

Второе место занял «Неогранённые драгоценности» с 646 нецензурными словами, и тройку лидеров замыкает «Казино» Скорсезе, где можно услышать мат 606 раз. Также в десятку лидеров попали «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма» и «Не глотать».

Как писал NEWS.ru, американец Роберт Де Ниро признан актёром, который чаще всех в кино играет злодеев. За свою карьеру он 19 раз брался за отрицательных персонажей.