Джимми Фэллон высмеял пояснения о расизме перед «Унесёнными ветром»

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон выпустил пародию на ролики стримингового сервиса HBO Max, в которых зрителей предупреждают об устаревших моральных нормах, показанных в классических фильмах.
Фэллон предстал в образе пожилого ведущего Клайда Дарвелла, рассказывающего об эпизодах в вымышленной картине 1940-х «Страсть в прерии», которые могут показаться оскорбительными современным зрителям.
По современным стандартам в фильме содержится устаревшее и неуважительное изображение афроамериканцев. Надеемся, помня об этом, вы сможете получить удовольствие от просмотра американской классики, которая, я должен заметить, также оскорбительна для коренных американцев, американцев азиатского, ливанского, эстонского происхождения и инуитов, — сказал ведущий.
Также он отметил, что в ленте есть сцены с неподобающим отношением к женщинам, с жестоким обращением с животными и с натуралистичным убийством китов. По словам мужчины, в картине также положительно относятся к нацистам, что «удивительно для фильма 1946 года».
Дарвелл предлагает показать только те отрывки ленты, которые сейчас не считаются оскорбительными. В результате от «Страсти в прерии» осталось несколько ничего не сообщающих эпизодов по паре секунд.
Да, так больше кино не снимают, — отметил ведущий.
Ранее на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, стриминговый сервис HBO Max решил на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу.
Самому Джимми Фэллону в мае пришлось принести извинения за скетч с блэкфейсом. В 2000 году он сыграл пародию на своего афроамериканского коллегу Криса Рока, писал NEWS.ru.
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