Джимми Фэллон высмеял пояснения о расизме перед «Унесёнными ветром»

https://static.news.ru/photo/7e9cb89a-e20e-11ea-8581-fa163e074e61_660.jpg Джимми Фэллон Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Ведущий американского телешоу The Tonight Show Джимми Фэллон выпустил пародию на ролики стримингового сервиса HBO Max, в которых зрителей предупреждают об устаревших моральных нормах, показанных в классических фильмах.

Фэллон предстал в образе пожилого ведущего Клайда Дарвелла, рассказывающего об эпизодах в вымышленной картине 1940-х «Страсть в прерии», которые могут показаться оскорбительными современным зрителям.

По современным стандартам в фильме содержится устаревшее и неуважительное изображение афроамериканцев. Надеемся, помня об этом, вы сможете получить удовольствие от просмотра американской классики, которая, я должен заметить, также оскорбительна для коренных американцев, американцев азиатского, ливанского, эстонского происхождения и инуитов, — сказал ведущий.

Также он отметил, что в ленте есть сцены с неподобающим отношением к женщинам, с жестоким обращением с животными и с натуралистичным убийством китов. По словам мужчины, в картине также положительно относятся к нацистам, что «удивительно для фильма 1946 года».

Дарвелл предлагает показать только те отрывки ленты, которые сейчас не считаются оскорбительными. В результате от «Страсти в прерии» осталось несколько ничего не сообщающих эпизодов по паре секунд.

Да, так больше кино не снимают, — отметил ведущий.

Ранее на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, стриминговый сервис HBO Max решил на время отказаться от показа фильма «Унесённые ветром». Картину неоднократно критиковали из-за сцен, которые связаны с рабством. Однако спустя некоторое время было принято решение вернуть киноленту к показу.

Самому Джимми Фэллону в мае пришлось принести извинения за скетч с блэкфейсом. В 2000 году он сыграл пародию на своего афроамериканского коллегу Криса Рока, писал NEWS.ru.