Картина «Аватар» вышла в прокат в 2009 году. Все эти годы она считался самой кассовой картиной мира, до тех пор пока этот рекорд не побил фильм «Мстители: Финал». При этом Кэмерон планирует не только снять сиквелы к истории, но и перевыпустить первый фильм. Планируется, что вторая часть «Аватара» появится в кинотеатрах в конце декабря 2021 года.
Как писал NEWS.ru, ранее Кэмерон объяснил, почему задерживается выход продолжения «Аватара». Режиссёр также рассказал, что с 2013 года он с командой занят созданием мира для четырёх новых картин.