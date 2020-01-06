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Один из самых успешных режиссёров в истории кино Джеймс Кэмерон представил первые передающие идею второй части фантастической истории «Аватар» арты.

В описании к концепт-артам сказано, что в новой части научно-фантастического фильма герои окажутся не только в локациях планеты Пандора, но и исследуют новые части света, пишут «Невские новости».

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 января 2020 г.

Картина «Аватар» вышла в прокат в 2009 году. Все эти годы она считался самой кассовой картиной мира, до тех пор пока этот рекорд не побил фильм «Мстители: Финал». При этом Кэмерон планирует не только снять сиквелы к истории, но и перевыпустить первый фильм. Планируется, что вторая часть «Аватара» появится в кинотеатрах в конце декабря 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Кэмерон объяснил, почему задерживается выход продолжения «Аватара». Режиссёр также рассказал, что с 2013 года он с командой занят созданием мира для четырёх новых картин.