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Джеймс Бонд: время смотреть
Кино

Джеймс Бонд: время смотреть

20:41, 07 октября 2021
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Джеймс Бонд снова на экранах! В российский кинопрокат вышла самая ожидаемая часть бондианы — «Не время умирать». Команда NEWS.ru побывала на премьере фильма. О своих ожиданиях нам рассказали Настасья Самбурская, Сергей Бурунов, Алёна Водонаева, Илья Бачурин и другие звёзды.

Зрители смогут увидеть агента 007 в исполнении Дэниела Крейга последний раз. За всё время существования франшизы эту роль сыграли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие актёры Голливуда. Чем отличилась эта часть франшизы? Кто будет следующим Бондом? И станет ли бондиана сериалом? Подробнее — в нашем материале.

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