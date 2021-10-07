Джеймс Бонд: время смотреть

Джеймс Бонд снова на экранах! В российский кинопрокат вышла самая ожидаемая часть бондианы — «Не время умирать». Команда NEWS.ru побывала на премьере фильма. О своих ожиданиях нам рассказали Настасья Самбурская, Сергей Бурунов, Алёна Водонаева, Илья Бачурин и другие звёзды.
Зрители смогут увидеть агента 007 в исполнении Дэниела Крейга последний раз. За всё время существования франшизы эту роль сыграли Шон Коннери, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие актёры Голливуда. Чем отличилась эта часть франшизы? Кто будет следующим Бондом? И станет ли бондиана сериалом? Подробнее — в нашем материале.