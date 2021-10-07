Джеймс Бонд: время смотреть

Российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» в четверг, 8 июля, возглавил суточный мировой рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. При этом отечественный фильм обогнал такие популярные ленты, как «Варкрафт» и «Кунг-фу Панда 3». В 14 странах «Майор Гром» оказался на первом месте по количеству просмотров. А в 65 государствах лента вошла в топ-10. При этом бокс-офис фильма в России оказался вдвое меньше бюджета. Почему «Майор Гром: Чумной доктор» заинтересовал зрителей по всему миру и оставил равнодушными россиян? Подробности — в материале NEWS.ru.