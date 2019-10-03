Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил песней свою фанатку со 100-летним юбилеем.
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Пожилая фанатка, услышав пение актёра, отреагировала громким смехом. Джонсон поздравил Гровер с юбилеем и признался, что такие моменты считает самой приятной частью своей публичной профессии.
Как передавал News.ru, в августе Дуэйна Джонсона признали самым богатым актёром 2019 года. За 12 месяцев до момента опубликования рейтинга Скала заработал $89,4 млн.
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