https://static.news.ru/photo/1bca3bba-e5df-11e9-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: therock/instagram

Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил песней свою фанатку со 100-летним юбилеем.

Как сообщает РЕН ТВ , актёр решил направить видеопоздравление через соцсети своей поклоннице Мэри Гровер, узнав о её почтенном возрасте и юбилее. Скала исполнил куплет из традиционной для США в таких случаях песни Happy Birthday to You.

Пожилая фанатка, услышав пение актёра, отреагировала громким смехом. Джонсон поздравил Гровер с юбилеем и признался, что такие моменты считает самой приятной частью своей публичной профессии.

Как передавал News.ru, в августе Дуэйна Джонсона признали самым богатым актёром 2019 года. За 12 месяцев до момента опубликования рейтинга Скала заработал $89,4 млн.