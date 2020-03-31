https://static.news.ru/photo/46c3f9f8-7326-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: Birdie Thompson/AdMedia/GLobal Look Press

Американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил, что вторая часть «Хоббса и Шоу» находится в производстве. Проект является спиноффом кинофраншизы «Форсаж».

Джонсон сообщил о работе над картиной во время общения с подписчиками в Instagram, передаёт Screen Rant. Детали фильма артист раскрывать не стал.

Сейчас нужно понять, какой подход будет в работе и в каком направлении мы будем двигаться, — сказал артист.

Как писал NEWS.ru, девятая часть кинофраншизы «Форсаж» не выйдет в прокат 22 мая 2020 года. Студия Universal перенесла премьеру фильма на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19.