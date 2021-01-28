Друг Ланового назвал состояние актёра тяжёлым

https://static.news.ru/photo/1893f004-6161-11eb-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Друг Василия Ланового, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов подтвердил данные о подключении актёра к аппарату ИВЛ. Он также сообщил, что состояние артиста оценивается врачами как очень тяжёлое.

Очень тяжёлое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьёзно, что подключили к ИВЛ, это узнали сегодня, — отметил Герасимов, слова которого приводит «Звезда».

Ланового и его жену Ирину Купченко госпитализировали с подозрением на COVID-19 в начале января. 11 января директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что состояние здоровья артиста «терпимое». 16 января актёр отпраздновал в больнице свой 87-й день рождения, его поздравил президент РФ Владимир Путин.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина, писал NEWS.ru.