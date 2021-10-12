Добро пожаловать в «Дом дракона»: как HBO снимает приквелы «Игры престолов»

Летом 2022 года ожидается премьера первого приквела одного из наиболее популярных современных сериалов от HBO «Игра престолов» (Game of Thrones, GOT). После разочаровавшего финала оригинальной истории фанаты всё равно остаются верны вселенной Game of Thrones и ждут релиз «Дома драконов». Первый тизер и кадры со съёмочной площадки уже распространились в Сети. В приквеле не появятся актёры из GOT, однако зрители увидят множество драконов и кровопролитных сражений. Чем удивит новый проект HBO и сколько спин-оффов планируется снять — в материале NEWS.ru.

Драконы и гражданская война в приквеле «Игры престолов»

«Дом дракона» — один из самых ожидаемых сериалов 2022 года, снятый по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о правлении королевской династии Таргариенов в вымышленном государстве Вестерос. В кресле продюсеров — Мигель Сапочник, снявший самые эпические батальные сцены «Игры престолов», и Райан Кондал. Действия происходят за 200 лет до событий Game of Thrones. Точные даты релиза пока неизвестны, однако предполагается, что сериал выйдет к следующему лету и будет состоять из десяти 60-минутных серий.

Продолжения у «Дома драконов» не будет, основной сюжет уместят в один сезон. Благодаря короткому формату сезон получится не слишком затянутым, так как у шоураннеров есть лишь один шанс удивить зрителей. Ведь следующие спин-оффы по миру «Игры престолов» будут посвящены уже другим героям. Таким образом авторы намерены охватить сразу несколько ответвлений истории.

Съёмки активно ведутся сейчас, и приквел «Игры престолов» неизбежно обрастает слухами и фанатскими теориями. В первую очередь поклонников привлекают драконы, которых, вероятно, в новом сериале будет ещё больше, чем в GOT. Эпичные полёты, сражения, огненные побоища — всё это поклонники рассчитывают увидеть в проекте. Ожидания вполне оправданные, учитывая, какую часть истории Вестероса может затронуть «Дом дракона».

По сути, «Пламя и кровь» представляет собой летопись, отдельные части которой окажутся на первом плане в сериале «Дом дракона». Повествование может коснуться гражданской войны, иначе называемой «Танцем драконов».

«Дом дракона»: место съёмок, музыка, актёры

Ещё во время написания сценария авторы объявили, что никто из актёров «Игры престолов» не появится в приквеле. В «Доме драконов» уже заявлено много других звёзд: к примеру, Эмма Д'Арси сыграет Рейниру Таргариен, дочь короля Визериса и его первой жены Эйммы Аррен. Рейнира — избранная наследница, которая надеется стать первой правящей королевой Вестероса. На престол также претендуют дети Визериса от второго брака с Алисентой Хайтауэр, действующей королевой (исполняет Оливия Кук).

В сериале также появится Мэтт Смит в роли Деймона Таргариена, младшего брата Визериса и дяди Рейниры. Роль Отто Хайтауэра, отца Алисенты, сыграет Рис Иванс, а актёр Стив Туссэн воплотит на экране образ Корлиса Велариона, Лорда Дома Веларионов. Его персонажу будет посвящён один из других спин-оффов «Игры престолов».

Местом съёмок ещё в апреле был выбран британский Корнуолл, съёмочную группу заметили в районе острова и замка St Michael's Mount — бывшего монастыря. После выхода сериала на экраны живописный остров, вероятно, станет желанным объектом путешествий для фанатов вселенной «Игры престолов». Осенью съёмочная группа отправилась в Португалию, а отдельные сцены будут сниматься в Испании и Калифорнии.

Сценарием занимается целая команда во главе с писателем Джорджем Мартином, которому принадлежит цикл «Песнь льда и пламени». Музыку к сериалу напишет известный композитор Рамин Джавади, который уже работал над «Игрой престолов» и даже удостоился двух премий «Эмми». В 2017 году HBO запустил концертный тур, где Джавади исполнял композиции из GOT.

Зачем HBO снимает спин-оффы «Игры престолов»

Общее число спин-оффов «Игры престолов» составит по меньшей мере четыре проекта. Помимо «Дома дракона», в разработке находятся сериалы под рабочими названиями «Десять тысяч кораблей», «Морской змей», «Блоха», «Повесть о Дунке и Эгге». Такая плодовитость темы Вестероса неудивительна, поскольку «Игра престолов» имела колоссальных успех, сделав съёмку спин-оффов главным приоритетом HBO.

Финальную серию саги в 2019 году посмотрело рекордное для компании количество зрителей из США — 19,3 миллиона человек. Эпизод показывали как на стриминговых сервисах, так и в кинотеатрах. При этом последняя серия вызвала много недовольства среди фанатов. Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять сезон. Поклонники заявили, будто создатели сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс «не справились с поставленной задачей». Авторы ответили взбунтовавшимся фанатам, что сериал не мог удовлетворить интересы каждого зрителя. И судя по тому, как поклонники «Игры престолов» ждут новых серий, они были правы.