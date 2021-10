Добро пожаловать в «Дом дракона»: как HBO снимает приквелы «Игры престолов»

Летом 2022 года ожидается премьера первого приквела одного из наиболее популярных современных сериалов от HBO «Игра престолов» (Game of Thrones, GOT). После разочаровавшего финала оригинальной истории фанаты всё равно остаются верны вселенной Game of Thrones и ждут релиз «Дома драконов». Первый тизер и кадры со съёмочной площадки уже распространились в Сети. В приквеле не появятся актёры из GOT, однако зрители увидят множество драконов и кровопролитных сражений. Чем удивит новый проект HBO и сколько спин-оффов планируется снять — в материале NEWS.ru.