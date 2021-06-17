Disney выпустит новый мультсериал про Чипа и Дейла

https://static.news.ru/photo/91820a08-cff9-11eb-87e2-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Disney объявила о выходе нового мультсериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Шоу называется Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Премьера первого выпуска запланирована на 28 июля, говорится в официальном Twitter компании.

К посту прикрепили тизер мультфильма, где Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Увидит ли зритель мышь Гаечку, крысу Рокфор и муху Вжик — персонажей оригинальной ленты — пока неизвестно.

Itâs double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife , an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus . pic.twitter.com/whKmR6K9vr — Disney (@Disney) June 16, 2021

Юзеры разделились во мнениях об увиденном фрагменте. Многие критикуют прорисовку героев, отмечая, что они выглядят «хуже, чем в старом мультсериале». Оригинальная анимационная лента вышла в 1989 году. Три сезона показывали до ноября 1990-го.

Накануне стало известно, что Disney выпустила коллекцию одежды по фильму «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Вот только сообщать об этом создательнице оригинальных костюмов студия не стала. Художница по костюмам Дженни Беван, работавшая над кинолентой, заявила, что Disney выпустила линейку втайне от неё. Поэтому дополнительного гонорара ей не выплатили, хотя, по её словам, во время съёмок фильма вопрос обсуждался.

Ранее сообщалось, что фильм стал лидером российского кинопроката за период с 10 по 13 июня. За эти дни «Круэлла» собрала 148,4 млн рублей.