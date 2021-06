Disney выпустит новый мультсериал про Чипа и Дейла

К посту прикрепили тизер мультфильма, где Чип и Дейл почему-то живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. Увидит ли зритель мышь Гаечку, крысу Рокфор и муху Вжик — персонажей оригинальной ленты — пока неизвестно.

It’s double the fun with this opening! #ChipNDaleParkLife , an Original Series, starts streaming July 28 on #DisneyPlus . pic.twitter.com/whKmR6K9vr