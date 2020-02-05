https://static.news.ru/photo/fe890f1c-47f0-11ea-ac47-fa163e074e61_660.jpg кадр из сериала «Мандалорец» Фото: Lucasfilm

Глава компании Disney Боб Айгер заявил, что студия планирует создать несколько ответвлений от сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Айгер выступил перед инвесторами и отметил, что компания намерена сконцентрироваться на телевизионных проектах, сообщает Variety.

Глава Disney выступил с таким заявлением после того, как предоставил отчёт о квартальной прибыли.

Как писал NEWS.ru, компания Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер киноремейка мультфильма «Мулан». В основе сюжета — анимационная картина 1998 года о дочери китайского воина, которая притворилась мужчиной, чтобы присоединиться к армии и сразиться с врагом.