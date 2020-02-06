Компания Disney потребовала деньги с начальной школы в Калифорнии за нарушение авторских прав после показа фильма «Король лев» на вечере по сбору пожертвований.
Как
Детям, у которых не было денег, разрешили пройти на показ бесплатно. В итоге школе удалось собрать около $800.
Копию фильма принёс один из родителей, и взрослые смотрели его, пока дети играли. Через два месяца руководство школы получило жалобу от Disney, потребовавшей $250 за одноразовую лицензию.
Согласно данным Movie Licensing USA, годовые или одноразовые лицензии на показ картин приобрели 25 тысяч учебных учреждений в США. Кинопоказ в калифорнийской школе приобрёл статус публичного, поэтому жалоба Disney считается законной.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ достиг отметки в 28,6 млн подписчиков. Глава корпорации Боб Айгер заявил, что такой результат превысил отметку в 25 млн, которую прогнозировали эксперты Wall Street.
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