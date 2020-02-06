https://static.news.ru/photo/3bc9a9e4-48e7-11ea-b46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney потребовала деньги с начальной школы в Калифорнии за нарушение авторских прав после показа фильма «Король лев» на вечере по сбору пожертвований.

Как сообщает The New York Times, вечер устроили 15 ноября. Гости платили за вход $15, и взамен им предлагали пиццу и просмотр мультфильма.

Детям, у которых не было денег, разрешили пройти на показ бесплатно. В итоге школе удалось собрать около $800.

Копию фильма принёс один из родителей, и взрослые смотрели его, пока дети играли. Через два месяца руководство школы получило жалобу от Disney, потребовавшей $250 за одноразовую лицензию.

Согласно данным Movie Licensing USA, годовые или одноразовые лицензии на показ картин приобрели 25 тысяч учебных учреждений в США. Кинопоказ в калифорнийской школе приобрёл статус публичного, поэтому жалоба Disney считается законной.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ достиг отметки в 28,6 млн подписчиков. Глава корпорации Боб Айгер заявил, что такой результат превысил отметку в 25 млн, которую прогнозировали эксперты Wall Street.