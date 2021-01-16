Директор «Ералаша» рассказал, что будет с журналом

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Директор «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, что ждёт журнал после смерти Грачевского. На волнующий всех вопрос директор ответил на церемонии прощания с создателем журнала.

По словам Григоряна, в ближайшие два года точно ничего не изменится, команда тележурнала продолжит снимать новые выпуски.

Команда «Ералаша» на ближайшие два года как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы чётко знаем, куда идти и что делать, — заверил Григорян.

Церемония прощания с Борисом Грачевским прошла 17 января в Доме кино. Проводить режиссёра в последний путь пришли друзья, коллеги и поклонники. Позже в своём блоге актёр Станислав Садальский описал, как провожали создателя «Ералаша» в последний путь. По мнению артиста, прощание с режиссёром прошло на достойном уровне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист РФ Владимир Долинский рассказал о последнем СМС-сообщении, которое получил от создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, когда тот находился в больнице. Церемонию прощания с Грачевским в московском Доме кино он назвал «самым тяжёлым мероприятием в жизни».