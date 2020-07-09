Деми Мур запустит эротический подкаст о спасении брака и женских фантазиях

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Главную роль во втором сезоне сериала «Бэтвумен» сыграет Джавиша Лесли, известная по шоу «Бог меня зафрендил». Авторы решили не продолжать историю с Кэти Кейн, роль которой исполняла покинувшая проект Руби Роуз.

В новых сериях проекта будет новая главная героиня, по имени Райан Уайлдер. Уайлдер младше Кейн и раньше имела отношение к наркобизнесу, но теперь завязала и живёт в фургоне вместе с...