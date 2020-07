Деми Мур запустит эротический подкаст о спасении брака и женских фантазиях

https://static.news.ru/photo/e85da1fa-c1d3-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Деми Мур Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американская актриса Деми Мур запустит подкаст, посвящённый женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест.

Мур работает над проектом совместно с компанией QCODE Media. Она озвучивает главную роль и продюсирует подкаст, сообщает Variety.

Подкаст Dirty Diana дал мне возможность поработать с невероятными актёрами, включая удивительную Деми Мур, которая оживила моих персонажей и подарила им чувственность и сексуальность, — сказала Шана Фест.

Премьера состоится 13 июля, и новые эпизоды будут выходить по понедельникам вплоть до 17 августа. Работа над проектом велась в условиях режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса. Запись велась при помощи видеочата в приложении Zoom.

