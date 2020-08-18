«Дау» Хржановского вошёл в длинный список премии Европейской киноакадемии

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Часть «Наташа» фильма «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского вошла в лонг-лист претендентов на ежегодную премию Европейской киноакадемии. Среди кандидатов на награду также отмечена картина «Уроки Фарси» Вадима Перельмана.

В список также попали «Тело Христово» Яна Комасы, «Падение» Вигго Мортенсена, «Мартин Иден» Пьетро Марчелло, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула, «История Дэвида Копперфилда» Армандо Ианнуччи и «Платформа» Гальдера Гастелу-Уррутии, сообщается на сайте Академии.

«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которых составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе.

Части крупомасштабного «Наташа» и «Дегенерация» стали первыми опубилкванными онлайн для общего просмотра, писал NEWS.ru.