Дарья Мороз влюблена? Откажется ли актриса от постельных сцен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Мороз

Заслуженная артистка РФ Дарья Мороз рассказала, что влюблена. Перестанет ли актриса сниматься в постельных сценах, что известно о ее личной жизни?

Что Дарья Мороз сказала о постельных сценах

Актриса призналась, что больше не планирует сниматься в постельных сценах. По словам Мороз, точку в этом вопросе она поставила в своем режиссерском дебюте «Секс. До и после», вписав 30-секундную откровенную сцену с собой и Вячеславом Чепурченко.

«И дальше в конце происходит там полный демс. На нас сыпется посуда, и дальше я как бы произношу неприличное слово. Что я хотела сказать? Я хотела сказать: „Ребята, этим я для себя хочу подвести черту в эротических проявлениях в кино“. Ну в самом деле. Ну сколько можно?» — заявила актриса в интервью Светлане Бондарчук.

Мороз добавила, что после сериалов «Содержанки» и «Клиника счастья» долгое время получала большое количество сценариев, в которых были постельные сцены. По словам артистки, немногие из тех проектов были качественными и она отказывалась.

«Причем там обычно так было: какая-нибудь суровая стерва/учительница/полицейский/директорша/строгая мать и так далее, которая тайком с каким-то чуваком в машине жестко зажигает. И я сразу: „Закрываем, выбрасываем!“», — вспомнила актриса.

Бондарчук отметила, что Мороз — одна из немногих актрис, которые спокойно раздеваются в кадре. Сама артистка пошутила, что это пришло к ней с опытом, однако позже она отметила, что это непросто и стеснение все равно присутствует.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дарья Мороз

«Во-первых, это просто работа. Родители мне очень рано объяснили, что если ты идешь в эту профессию, то твое тело же твой инструмент, как голос, эмоции. Ты должен понимать, что, соглашаясь на профессию, не надо потом кобениться, мол: „Нет, я этого не делаю“», — объяснила артистка.

Она добавила, что иногда раздеться физически легче, чем обнажиться внутренне, эмоционально.

Что известно о личной жизни Дарьи Мороз

Первыми серьезными отношениями актрисы стал союз с женатым режиссером Андреем Томашевским, с которым она познакомилась на съемках. Ради Мороз он оставил супругу, с которой воспитывал дочь, однако в новый брак вступать не решался. StarHit писал, что причиной расставания стало желание актрисы забеременеть — режиссер уговаривал ее повременить с рождением детей.

После этого Мороз ушла с головой в работу. Одним из проектов стал спектакль Константина Богомолова. Поначалу режиссер осторожно и ненавязчиво ухаживал за актрисой, а когда чувства оказались взаимны, отношения стали развиваться крайне стремительно. В 2010-м Мороз вышла замуж за Богомолова, а уже через несколько месяцев у них родилась дочь Анна.

Долгое время семью считали идеальной: актриса поддерживала проекты супруга, который тогда был начинающим режиссером, и прислушивалась к его мнению как коллеги по киноцеху. В новом интервью Бондарчук Мороз в очередной раз поблагодарила Богомолова за подсказанную идею о смене имиджа.

Спустя восемь лет брак распался. Тем не менее экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения и продолжить работу в общих проектах. Например, незадолго до развода Мороз получила главную роль в «Содержанках».

Расставание пары, вероятно, не привлекло бы так много внимания со стороны СМИ, если бы не сплетни о романе Богомолова с журналисткой Ксенией Собчак. Мороз эти слухи не отвергала, но и не подтверждала.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Дарья Мороз, Константин Богомолов

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой. Это не то что раз — и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше, это нормально», — объясняла актриса в интервью журналу «ОК!».

Долгое время артистка не раскрывала подробности о личной жизни. В последнем интервью Мороз дала понять, что не намерена прерывать молчание.

«У нормальной женщины может быть свободно сердце? Это нормальное состояние души, и оно прекрасно», — сказала Мороз, отметив, что не общается ни с кем из своих бывших романтических партнеров, кроме отца ее ребенка.

В феврале прошлого года появилась информация, что актриса встречается с 39-летним аккордеонистом и композитором Петром Дрангой. Слухи распространились после того, как они вместе посетили премьеру нового сезона «Содержанок».

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