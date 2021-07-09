«Чёрная вдова» установила новый рекорд пандемии

Боевик «Чёрная вдова» по мотивам комиксов Marvel установил новый рекорд пандемии по сборам в США. Блокбастер стартовал с $80 млн, передаёт Kinobugle.ru.

По данным портала, «Чёрную вдову» начали показывать примерно в полусотне стран помимо Штатов. Это принесло в копилку сборов фильма ещё $78 млн. Примечательно, что кинолента ещё не вышла в Китае — обычно местные зрители очень благосклонно относятся к проектам Marvel, так что азиатская страна ещё должна принести внушительную сумму создателям «Чёрной вдовы».

Кроме того, студия Disney впервые озвучила сумму денежных достижений от показа ленты на стриминге. Фильм и здесь уже успел неплохо заработать — около $60 млн.

«Чёрную вдову» называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. События разворачиваются до фильма «Мстители: Война бесконечности», но после кинокомикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым: вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

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